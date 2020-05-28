Олег Дулуб возглавит "Минск"

Сейчас "Минск" занимает 14-е место в таблице, имея два матча в запасе. Матчи "горожан" в двух предыдущих турах были перенесены на более поздний срок в связи с подозрением заражения игрока клуба коронавирусом.





В понедельник, 1 июня, "Минск" дома примет "Слуцк" в рамках 11 тура чемпионата Беларуси.





Напомним, 22 мая пресс-служба ФК "Крумкачы" объявила о том, что Дулуб возвращается в клуб в качестве консультанта.











