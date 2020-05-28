+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Олег Дулуб возглавит "Минск"

По сведениям pressball.by, Олег Дулуб станет главным тренером "Минска". На этом посту он сменит Андрея Разина.

Сейчас "Минск" занимает 14-е место в таблице, имея два матча в запасе. Матчи "горожан" в двух предыдущих турах были перенесены на более поздний срок в связи с подозрением заражения игрока клуба коронавирусом.

В понедельник, 1 июня, "Минск" дома примет "Слуцк" в рамках 11 тура чемпионата Беларуси.

Напомним, 22 мая пресс-служба ФК "Крумкачы" объявила о том, что Дулуб возвращается в клуб в качестве консультанта.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Актуальный Разговор: Выборы 2020 СТАРТ! Бабарико,...
Игорь Драко
Оппозиция: «Я померла! Дайте насладиться»
Алесь Бяляцкі
История: XVIII. ПОМИЛОВАНИЕ «ДЕКАБРИСТОВ» |...
Петр Рудковский
Пять заметок о «европейском кандидате»
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.
Ольга Карач
ПОСЛЕДНЯЯ КОМБИНАЦИЯ ЛУКАШЕНКО
Никита Ванин
Чистка лексикона


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru