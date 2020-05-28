В то же время в дубле команды не подтвердились подозрения на коронавирус (COVID-19). Второй состав в полном составе готовится к матчу против БАТЭ.





Коронавирус приписывали вратарю Яну Вергейчику, однако он в плановом порядке восстанавливается после операции и уже приступил к тренировкам.















