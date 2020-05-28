Прессбол: в дубле "Ислочи" нет зараженных коронавирусом, Макась выписан из больницы
Нападающий "Ислочи" Александр Макась, у которого была диагностирована односторонняя пневмония, выписан из больницы. Футболист продолжит лечение на дому.
В то же время в дубле команды не подтвердились подозрения на коронавирус (COVID-19). Второй состав в полном составе готовится к матчу против БАТЭ.
Коронавирус приписывали вратарю Яну Вергейчику, однако он в плановом порядке восстанавливается после операции и уже приступил к тренировкам.
Источник: pressball.by
10:17 28/05/2020
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