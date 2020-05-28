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Хабиба Нурмагомедова хотят видеть во главе Дагестана

Российский телеграм-канал "Незыгарь" составил аналитическую справку по политической ситуации в Дагестане, в которой назвал чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова наиболее подходящим кандидатом на пост главы республики.




Ключевыми для главы Дагестана на современном этапе качествами являются принципиальность в соблюдении публичных договоров и способность личным авторитетом гарантировать соблюдение публичных правил, создавая стабильность в регионе во всех сферах, важнейшими из которых является работа с молодежью. С этой точки зрения было бы интересно обратить внимание на кандидатуру Хабиба Нурмагомедова, в безусловные плюсы которого можно записать: ясность позиций; признанный авторитет в регионе и за ее пределами; безусловные лидерские качества; принципиальность в соблюдении правил и договоров, кроме этого за последние 5 лет его можно отнести к числу лиц в республике, кто эффективно управляет значительными для региона финансовыми средствами, и его определенно можно отнести к людям с выраженной социальной ответственностью.

Отсутствие сигналов с его стороны о стремлении к власти безусловный признак, указывающий на то, что он не воспринимает власть в качестве легкой наживы, а значит адекватно воспринимает уровень ответственности за обязательства, порождаемые правом на власть, а это, в свою очередь, исключает два главных опасения: понимание бремени управления указывает на рассудительность, человека, ответственное отношение к обязательствам исключает вероломство.

Учитывая уровень признания Нурмагомедова в мире, масштаб его аудитории, уровень его контактов и опыта взаимоотношений позволяет сделать вывод, что воспитание таких молодых кадров в системе государственного управления в будущем могло бы принести региону и стране незаменимые политические и экономические дивиденды.
Прессбол
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