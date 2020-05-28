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Джокович готов играть и при пустых трибунах

Сербский теннисист Новак Джокович заявил о готовности играть при пустых трибунах, пишет Essentially Sports.


Из-за пандемии коронавируса все теннисные турниры под эгидами ATP, WTA и ITF приостановлены до 13 июля. 

"Честно говоря, я не мечтаю играть при пустых трибунах. Но реальность такова, что это, скорее всего, так и будет. Если мы хотим, чтобы тур возобновился, нужно принять это, играя в условиях некоторых ограничений", - сказал Джокович.

По словам теннисиста, он выходит на корт не только для себя. "И, безусловно, игра при пустом стадионе не является идеалом", — добавил серб.

Ранее стало известно, что Джокович примет участие в серии выставочных матчей Adria Tour. Матчи пройдут 13–14 июня в Белграде, 20–21 июня — в Задаре (Хорватия), 27–28 июня — в Черногории, 3–4 июля — в Бане-Луке (Босния и Герцеговина). 
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