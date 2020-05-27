Трансляция матчей чемпионата Беларуси на российском ТВ дала определенный эффект, пишет by.tribuna.com Пока всего лишь вербальный, но мало ли к чему это приведет в будущем. В общем: игроками высшей лиги интересуются клубы РПЛ, на словах, но интересуются. Заявляется о спросе на блеснувших молодых парней. Впрочем, это именно та ситуация, когда слухи от реальности отделить очень сложно.

Алексей Носко, 23 года, опорный полузащитник, «Энергетик-БГУ»

Чемпионат-2020: 10 матчей, 1+1





Куда будто бы зовут: «Динамо» Москва, неназванные клубы РПЛ









Воспитанник «Немана» так и не пригодился первой команде. В 2017 году Носко приглянулся Анатолию Юревичу, который взял полузащитника в аренду. В следующем сезоне футболист стал полноправным игроком «Энергетика-БГУ» и помог команде выйти в элиту, в 27 матчах забив семь мячей.





2019-й получился для Носко скомканным в игровом плане. Опорник больше ориентировали на оборонительную работу, а также на раздачу передач. Неудивительно, что Алексей был одним из самых активных игроков лиги, кто грузил мяч в штрафную. Правда, на личной статистике это не отразилось – всего 1+1 в 18 матчах.





Отметим, что практически все лето Носко пропустил из-за травмы. Однако это не помешало футболисту в июле 2019-го вместе с Владиславом Васильевым и Всеволодом Садовским перейти в брестское «Динамо». Остаток сезона опорник доиграл в аренде у «Энергетика-БГУ».





Зимой «Динамо» вернуло из аренды Садовского и отправило Васильева в «Рух». Что касается Носко, то говорили, что Брест вообще не заинтересован в его услугах. Но чемпион не стал расторгать с футболистом контракт, рассчитанный до конца 2021 года, а отправил в аренду по обратному маршруту до конца сезона.





В чемпионате-2020 Носко имеет голевые моменты чуть ли не в каждом матче, однако капитан «студентов» реализовал только один из них (отметка 0:59).





А в победном матче со «Слуцком» (2:1) ему удалось заработать пенальти.





На этом результативные действия Носко в 10 матчах текущего чемпионата заканчиваются.

Также нельзя не заметить, что Алексей стал намного меньше привозить, чем в прошлом сезоне. В чемпионате-2019 у полузащитника набралось аж 7 голевых ошибок. В этом пока только одна. В начале второго тайма с «Торпедо-БелАЗ» (0:2) футболист не только проиграл борьбу Андрею Хачатуряну в центре поля, но через несколько мгновений позволил «автозаводцу» открыть счет.









В новом сезоне Носко стал реже отбирать мяч. Если в прошлом сезоне опорник вступал в отбор по 6 раз за матч, то в этом уже 4,1. Упало и количество выигранных единоборств – 54% против 61% прошлогодних.





Несмотря на это, во второй половине апреля «Прессбол» сообщил, что Носко заинтересовалось московское «Динамо». Также переговоры по трансферу якобы ведутся и с другими командами РПЛ.





Со стороны интерес «Динамо» к Носко выглядит не очень правдоподобно. У москвичей, сражающихся за еврокубки, сейчас шестеро здоровых центральных полузащитников на три позиции в старте – Шарль Каборе, Артур Юсупов, Роман Нойштедтер, Оскар Хильемарк, Антон Соснин и Владимир Москвичев. Покупать еще одного центрхава, да еще когда команда дает результат, не очень логично. Притом, что Носко достаточно молод, в дубль на перспективу его уже не отправить.





Неудивительно, что информацию о притязаниях москвичей опровергли российские источники. Да и сам белорус особо не горит желанием ехать в РПЛ:





– Я не думаю, что переход в чемпионат России, это очень большой скачок. Да, уровень там повыше, чем у нас, но в то же время ребята из Беларуси туда переходят и играют.

Роман Юзепчук, 22 года, правый защитник/полузащитник, «Динамо» Брест





Чемпионат-2020: 9 матчей, 0+1 (плюс Кубок – 5 матчей, Суперкубок – 1 матч)





Куда: неназванные клубы РПЛ





Молодой фланговый игрок приходит в себя после блеклого чемпионского сезона. В прошлом году Роман по большей части выходил на замену, но это не помешало ему войти в топ-12 правых хавов «вышки» по индексу Instat. Футболист часто навешивал в штрафную (в среднем 5 раз за матч) и был успешен в отборе.





В сезоне-2020 Юзепчук застолбил за собой правый фланг обороны «Динамо». Футболист продолжил активно вешать в штрафную соперников. Правда, пока только раз его навесы принесли плоды – после передачи Романа победу у столичных одноклубников вырвал Денис Лаптев (отметка 4:17).









Вообще Юзепчук лидер лиги по количеству навесов – 54 попытки. Однако до адресата доходит лишь каждая четвертая передача.





Романа можно назвать одним из самых активных игроков Бреста на поле. На его счету больше всего пасов в команде (565) и по 1,13 ключевой передаче за матч – острее в «Динамо» играют только более заряженные на атаку Артем Милевский, Михаил Гордейчук и Павел Савицкий.





Правда, что касается оборонительных навыков, Юзепчуку есть куда расти. Молодой футболист чувствует себя неуверенно при передачах на дальнюю штангу. Вот, к примеру, защитник позволил отличиться «Шахтеру» (0:2), проиграв в позиции Виталию Лисаковичу.





А буквально через несколько дней Юзепчук дал продавить себя Дарко Бодулу (отметка 7:28).





Стабильная игра в старте «Динамо» привлекла к себе внимание некоторые клубы РПЛ. По информации «Спорт-Экспресса» Юзепчук может продолжить карьеру в одном из клубов российский элиты.





Игра футболиста впечатлила российского тренера Федора Щербаченко, который когда-то приезжал в Брест вместе с Валерием Карпиным и Игорем Колывановым. Коуч поделился мнением после финала Кубка Беларуси:





– После этого очень внимательно слежу за тем, как «Динамо» растит и развивает талантливую молодежь. И посмотрите, какого мальчишку вырастили. Имею в виду крайнего правого защитника – 22-летнего Романа Юзепчука. Он сейчас игрок основы Бреста. Понятно, что в команде есть опытные Милевский, Кисляк. Но могу выделить как раз в матче с БАТЭ именно Юзепчука. Думаю, старожилы научат его и правильно режим «нарушать», и на тренировках выкладываться, и голы забивать. Его уже вызывают в сборную Беларуси.





Вадим Скрипченко, также под впечатление от финала, сказал, что из игрока может выйти толк.

Виталий Лисакович, 22 года, нападающий, «Шахтер»



Чемпионат-2020: 10 матчей, 4+2 (плюс Кубок – 4 матча, 2+0; Суперкубок – 1 матч)





Куда: ЦСКА, «Урал»





Наряду с Ильей Шкуриным главный талант белфутбола прямо сейчас. В прошлом году Михаилу Мархелю удалось раскрыть своенравного форварда в национальной сборной. До этого Лисакович безуспешно пробовал силы в хорватских «Динамо», «Рудеше» и «Вараждине», куда его отправлял в аренду «Шахтер». Но на Балканах Виталию проявить себя особо не удавалось: 5 голов в 25 матчах.





В сезона-2020 раскрывать парня продолжил Юрий Вернидуб, у которого молодой белорус из-за кадрового дефицита в начале апреля стал важным элементом. Виталий получил творческую свободу на поле, которой ему не хватало прежде. В шести последних матчах Лисакович набрал 6+2 по «гол+пас», что позволило обогнать Бодула в списке лучшего снайпера команды. И какие мячи забивал белорус! Вот так от него пострадала «Славия». Опытный кипер «орлов» не ожидал такого коварного удара Лисаковича.





Или помните крутейший гол «Ислочи»?









Интересно, что белорус проигрывает балканцу практически по всем статистическим показателям кроме реализации. Бодул намного больше и качественнее пасует, чаще участвует в оборонительных действиях и вдвое больше перехватывает мяч. Если Вернидубу удастся подтянуть Виталию все перечисленные компоненты, то в Беларуси никто не сможет остановить форварда. Вообще у тренера к футболисту особый подход.





Вернидуб о Лисаковиче: «Он достаточно серьезный парень. Не знаю, почему все так говорили. Самое главное не навязывать ему то, что не нужно навязывать»





Яркий старт Лисаковича вроде как заинтересовал российские клубы. По информации журналиста Сергея Егорова, к игроку проявляют интерес ЦСКА и «Урал». Вот только в Солигорске не хотят за бесценок отдавать игрока и требуют миллион долларов. Эта сумма отпугивает потенциальных покупателей, где не привыкли тратить на трансферы даже такие скромные по мировых меркам суммы. Напомним, Шкурин обошелся ЦСКА в два раза меньше.





Видео, фото: АБФФ, ФК «Энергетик-БГУ», «Динамо» Брест, «Шахтер»



