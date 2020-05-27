Играть некому? Матч "Минск" - "Слуцк" перенесен

Ранее встреча была запланирована на 30 мая, сообщает официальный сайт «Минска».





на тренировке «Минска», который возобновил работу, во вторник работало всего 14 футболистов. Шестеро из них – игроки дублирующего состава клуба. По информации Tribuna.com «Минска», который возобновил работу, во вторникклуба.





Защитник «Минска» Евгений Чаговец продолжает лечение в больнице. Отмечается, что его состояние не вызывает тревоги. Защитник ожидает результатов третьего теста на коронавирус.





«Минск» уже пропустил два тура – игры с «Неманом» и «Смолевичами».