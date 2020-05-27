Играть некому? Матч "Минск" - "Слуцк" перенесен
Матч 11-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси «Минск» – «Слуцк» перенесен на 1 июня и начнется в 18.00 по белорусскому времени.
Ранее встреча была запланирована на 30 мая, сообщает официальный сайт «Минска».
По информации Tribuna.com, на тренировке «Минска», который возобновил работу, во вторник работало всего 14 футболистов. Шестеро из них – игроки дублирующего состава клуба.
Защитник «Минска» Евгений Чаговец продолжает лечение в больнице. Отмечается, что его состояние не вызывает тревоги. Защитник ожидает результатов третьего теста на коронавирус.
«Минск» уже пропустил два тура – игры с «Неманом» и «Смолевичами».
16:23 27/05/2020
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