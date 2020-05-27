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Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию совершил каминг-аут

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в паре с Габриэлой Пападакис в танцах на льду, совершил каминг-аут.

Он сделал это спустя несколько дней после публикации фотографии со своим партнером в честь Международного дня борьбы с гомофобией. Его слова приводит L’equipe.

Сизерон заявил, что многие знакомые уговаривали его признаться в том, что он гей, хотя он долгое время сопротивлялся. По словам спортсмена, его решение поможет ЛГБТ-сообществу, но, с другой стороны, может затмить его победы.

"Я же хочу быть известным как фигурист, выигрывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму", — подытожил он.


Сизерон и Пападакис — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года, четырехкратные чемпионы мира (2015, 2016, 2018, 2019) и пятикратные чемпионы Европы (2015−2019).
Источник: pressball.by
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