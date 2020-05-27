- Не вижу никакой спортивной составляющей, не вижу никакой перспективы. Нам "спасибо" не надо, мы в этом не нуждаемся. Мы сами себя определяем. Либо так, либо так. Нам сказали: "Вы никто". Нет вопросов. Но это не по делу и не по факту, на самом деле.





"Молодечно" стало третьим в чемпионате-2019 и получило путевку в первую лигу (Д2), однако по решению городских властей команда на повышение не отправилось — и в обновленном составе продолжила выступление в Д3.











