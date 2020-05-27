- Как вам жилось в Беларуси?





- Мне было комфортно в Бресте. Очень хороший город, чистый. У белорусов немного другой менталитет. Люди несколько замкнуты в себе, не очень идут на контакт. Когда я только приехал в Брест, мне было трудно общаться с местными жителями. Но когда зарекомендовал себя, в этом плане стало намного проще. Со своей стороны пытался освоить язык, культуру, традиции страны, где я жил.





- Какой уровень футбола в этой стране?





- В стране есть четыре большие и важные команды — БАТЭ, "Динамо" Брест, "Шахтер" и "Динамо" Минск, которые имеют большие традиции. У этих команд хороший уровень, они бы не затерялись в чемпионатах Польши или Чехии. Находились бы в верхней части турнирной таблицы, боролись бы за еврокубковые места. Другие белорусские команды — слабее.





- [...]Какие планы на будущее?





- Я открыт для предложений. Если скажут, что есть возможность работать в Аргентине, то я буду там. Хочу работать главным тренером. Это могут быть варианты в Чехии или в другой стране. Но сейчас коронавирус. Если бы не эта ситуация, то я уже, наверное, работал бы. Из-за пандемии все планы изменились. Посмотрим, как будет дальше. Если бы существовала возможность поработать в Украине, я бы не отказался.





- Можете вернуться в Беларусь?





- Желания работать в Беларуси больше нет.





- Но продолжаете следить за этим чемпионатом?



