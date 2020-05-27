Марцел Личка: я открыт для предложений, но желания работать в Беларуси больше нет
Бывший главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка рассказал о жизни в Беларуси и признался, что не хочет больше работать с белорусскими клубами.
- Как вам жилось в Беларуси?
- Мне было комфортно в Бресте. Очень хороший город, чистый. У белорусов немного другой менталитет. Люди несколько замкнуты в себе, не очень идут на контакт. Когда я только приехал в Брест, мне было трудно общаться с местными жителями. Но когда зарекомендовал себя, в этом плане стало намного проще. Со своей стороны пытался освоить язык, культуру, традиции страны, где я жил.
- Какой уровень футбола в этой стране?
- В стране есть четыре большие и важные команды — БАТЭ, "Динамо" Брест, "Шахтер" и "Динамо" Минск, которые имеют большие традиции. У этих команд хороший уровень, они бы не затерялись в чемпионатах Польши или Чехии. Находились бы в верхней части турнирной таблицы, боролись бы за еврокубковые места. Другие белорусские команды — слабее.
- [...]Какие планы на будущее?
- Я открыт для предложений. Если скажут, что есть возможность работать в Аргентине, то я буду там. Хочу работать главным тренером. Это могут быть варианты в Чехии или в другой стране. Но сейчас коронавирус. Если бы не эта ситуация, то я уже, наверное, работал бы. Из-за пандемии все планы изменились. Посмотрим, как будет дальше. Если бы существовала возможность поработать в Украине, я бы не отказался.
- Можете вернуться в Беларусь?
- Желания работать в Беларуси больше нет.
- Но продолжаете следить за этим чемпионатом?
- Да, я в курсе результатов брестского "Динамо". При случае смотрю матчи, — сказал Личка в интервью football24.ua.
07:25 27/05/2020
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