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Марцел Личка: я открыт для предложений, но желания работать в Беларуси больше нет

Бывший главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка рассказал о жизни в Беларуси и признался, что не хочет больше работать с белорусскими клубами.

Марцел Личка: я открыт для предложений, но желания работать в Беларуси больше нет
- Как вам жилось в Беларуси?

- Мне было комфортно в Бресте. Очень хороший город, чистый. У белорусов немного другой менталитет. Люди несколько замкнуты в себе, не очень идут на контакт. Когда я только приехал в Брест, мне было трудно общаться с местными жителями. Но когда зарекомендовал себя, в этом плане стало намного проще. Со своей стороны пытался освоить язык, культуру, традиции страны, где я жил.

- Какой уровень футбола в этой стране?

- В стране есть четыре большие и важные команды — БАТЭ, "Динамо" Брест, "Шахтер" и "Динамо" Минск, которые имеют большие традиции. У этих команд хороший уровень, они бы не затерялись в чемпионатах Польши или Чехии. Находились бы в верхней части турнирной таблицы, боролись бы за еврокубковые места. Другие белорусские команды — слабее.

- [...]Какие планы на будущее?

- Я открыт для предложений. Если скажут, что есть возможность работать в Аргентине, то я буду там. Хочу работать главным тренером. Это могут быть варианты в Чехии или в другой стране. Но сейчас коронавирус. Если бы не эта ситуация, то я уже, наверное, работал бы. Из-за пандемии все планы изменились. Посмотрим, как будет дальше. Если бы существовала возможность поработать в Украине, я бы не отказался.

- Можете вернуться в Беларусь?

- Желания работать в Беларуси больше нет.

- Но продолжаете следить за этим чемпионатом?

- Да, я в курсе результатов брестского "Динамо". При случае смотрю матчи, — сказал Личка в интервью football24.ua.
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