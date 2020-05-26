Не поверите! Дмитрий Лукашенко переизбран главой совета Президентского спортивного клуба
Дмитрий Лукашенко переизбран председателем центрального совета государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб"
Дмитрий Лукашенко с семьей
По информации пресс-службы организации, в состав центрального совета также вошли Сергей Булыгин, Анатолий Варивончик, Андрей Карпович, Марина Лобач, Виктор Лукашенко, Александр Мошенский, Сергей Сафарьян и Олег Шепель.
Дмитрий Лукашенко - средний сын президента Беларуси Александра Лукашенко. Является председателем центрального совета Президентского спортивного клуба с 2005 года.
Дмитрий Лукашенко
Источник: interfax.by
17:10 26/05/2020
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