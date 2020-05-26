











- Прольете свет на историю, почему все-таки БАТЭ покинул Родионов?





- Ох, столько уже на эту тему было разговоров... Честное слово, мы хорошо расстались, а такое решение принял Виталий. До конца хотели сохранить его в структуре клуба — возможно, в другом амплуа. И даже когда он трудился в "Энергетике", предлагали вернуться: есть определенные планы по развитию нашей академии в рамках Борисова и Минской области. Требовались специалисты под проект, но Родионов все-таки предпочел заняться интересным делом вне структуры какой-либо команды.





- Коль уж вы заговорили о клубной академии в Борисове... С ней есть подвижки?





- Амбициозные планы были и остаются. Но, к сожалению, ситуация, которая произошла в мире и коснулась нашей страны, негативно сказалась на том нашем бурном начале. Однако, надеюсь, все намеченное выполним — возможно, только не в столь сжатые сроки. Благо понимание, что это направление надо совместно развивать, есть у клуба, властей города и области — и у федерации футбола.







