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Андрей Капский: и даже когда Родионов трудился в "Энергетике", предлагали вернуться

Глава борисовского БАТЭ Андрей Капский рассказал о расставании с Виталием Родионовым.




- Прольете свет на историю, почему все-таки БАТЭ покинул Родионов?

- Ох, столько уже на эту тему было разговоров... Честное слово, мы хорошо расстались, а такое решение принял Виталий. До конца хотели сохранить его в структуре клуба — возможно, в другом амплуа. И даже когда он трудился в "Энергетике", предлагали вернуться: есть определенные планы по развитию нашей академии в рамках Борисова и Минской области. Требовались специалисты под проект, но Родионов все-таки предпочел заняться интересным делом вне структуры какой-либо команды.

- Коль уж вы заговорили о клубной академии в Борисове... С ней есть подвижки?

- Амбициозные планы были и остаются. Но, к сожалению, ситуация, которая произошла в мире и коснулась нашей страны, негативно сказалась на том нашем бурном начале. Однако, надеюсь, все намеченное выполним — возможно, только не в столь сжатые сроки. Благо понимание, что это направление надо совместно развивать, есть у клуба, властей города и области — и у федерации футбола.
Прессбол
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