



Златан Ибрагимович получил серьезную травму во время тренировки команды. Об этом сообщает сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.





Швед получил повреждение икроножной мышцы, а также травмировал ахиллово сухожилие. Под предварительным оценкам врачей, форвард больше не сможет сыграть в этом сезоне.





Если же в ходе углубленного исследования у Ибрагимовича диагностируют разрыв ахилла, то продолжение карьеры 38-летнего форварда окажется под большим вопросом, ведь на восстановление в таком случае понадобится минимум полгода.





Напомним, Ибрагимович вернулся в "Милан" зимой. Швед сыграл в десяти матчах, забив четыре гола при одной результативной передаче.







