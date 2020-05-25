+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Продолжение карьеры под угрозой: Златан Ибрагимович получил серьезную травму

Шведский футболист получил травму на тренировке "Милана".


Златан Ибрагимович получил серьезную травму во время тренировки команды. Об этом сообщает сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио

Швед получил повреждение икроножной мышцы, а также травмировал ахиллово сухожилие. Под предварительным оценкам врачей, форвард больше не сможет сыграть в этом сезоне. 

Если же в ходе углубленного исследования у Ибрагимовича диагностируют разрыв ахилла, то продолжение карьеры 38-летнего форварда окажется под большим вопросом, ведь на восстановление в таком случае понадобится минимум полгода.  

Напомним, Ибрагимович вернулся в "Милан" зимой. Швед сыграл в десяти матчах, забив четыре гола при одной результативной передаче.
Источник: unian.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
О политическом моменте и моей позиции.
Ольга Карач
ПОСЛЕДНЯЯ КОМБИНАЦИЯ ЛУКАШЕНКО
Никита Ванин
Чистка лексикона
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА, СЫХОДЗЬ – РАЗАМ З ЗАРАЗАЙ!
Канапацкая Ганна
О гибридном аншлюсе и менеджере «Газпрома»
Анатолий Шумченко
МОЯ ЦЕЛЬ!
Игорь Драко
Беспристрастно: внешний вид и голос кандидатов


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru