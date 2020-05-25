Продолжение карьеры под угрозой: Златан Ибрагимович получил серьезную травму
Шведский футболист получил травму на тренировке "Милана".
Златан Ибрагимович получил серьезную травму во время тренировки команды. Об этом сообщает сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.
Швед получил повреждение икроножной мышцы, а также травмировал ахиллово сухожилие. Под предварительным оценкам врачей, форвард больше не сможет сыграть в этом сезоне.
Если же в ходе углубленного исследования у Ибрагимовича диагностируют разрыв ахилла, то продолжение карьеры 38-летнего форварда окажется под большим вопросом, ведь на восстановление в таком случае понадобится минимум полгода.
Напомним, Ибрагимович вернулся в "Милан" зимой. Швед сыграл в десяти матчах, забив четыре гола при одной результативной передаче.
Источник: unian.net
11:49 25/05/2020
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