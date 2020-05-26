Базанов: Готовимся к 11-му туру. Для пауз нет никаких оснований
Председатель АБФФ Владимир Базанов заявил о готовности продолжать чемпионат.
«Мы продолжаем, никаких пауз. У нас нет для этого оснований. Мы, значит, разослали, дали рекомендации совместно с РНПЦ спорта, как должны работать в командах в этой ситуации. Поэтому мы продолжаем. Готовимся к 11-му туру», – сказал Базанов в программе «На грани фола. Футбольное обозрение».
На 25 мая в Беларуси зафиксировано 37144 (+946 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 14449 (+294) человек выздоровели и 204 умерли (+5 за сутки).
Источник: tribuna.com
11:00 26/05/2020
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