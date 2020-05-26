











— В любом случае, спасибо всем, кто пришел. Опять же, я за то, чтобы матчи проводились без зрителей.





Если АБФФ не принимает решение остановить чемпионат, хотя уверен и знаю, что для этого оснований достаточно, то есть смысл хотя бы оградить людей от всего этого. И предпринимать какие-то меры.





Идешь после игры, к тебе всегда подходят болельщики. Это небезопасно в данной ситуации, — сказал Филипенко.