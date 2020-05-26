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Егор Филипенко: Знаю, что у АБФФ достаточно оснований для остановки чемпионата

Защитник БАТЭ Егор Филипенко в новом выпуске на канале «ЧестнОК» после победы в Кубке Беларуси порассуждал о том, необходимо ли продолжать чемпионат во время пандемии коронавируса, пишет tut.by.




— В любом случае, спасибо всем, кто пришел. Опять же, я за то, чтобы матчи проводились без зрителей.

Если АБФФ не принимает решение остановить чемпионат, хотя уверен и знаю, что для этого оснований достаточно, то есть смысл хотя бы оградить людей от всего этого. И предпринимать какие-то меры.

Идешь после игры, к тебе всегда подходят болельщики. Это небезопасно в данной ситуации, — сказал Филипенко.
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