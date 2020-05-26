



ВладимирОсия — заслуженный тренер России, является наставником сборной России по ММА, тренирует бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова.





Последний под руководством Осии выиграл чемпионат России и чемпионат мира по боевому самбо, в 2012 году он стал первым российским чемпионом по смешанным единоборствам. А сборная России по ММА под руководством специалиста в 2019 году выиграла мировое первенство.