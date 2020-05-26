







- Брест готов плохо, откровенно говоря. Я наблюдал за ними на протяжении долгого времени. И в воскресенье для них была одна из последних надежд. Они выигрывают Кубок — выигрывают хоть что-то в этом году. Чемпионат им выиграть будет очень сложно: у БАТЭ большой отрыв, там еще и Солигорск, и другие команды, которые неплохо подготовились к чемпионату и не дают набирать очки. Думаю, на финал Кубка они многое поставили и задачу не решили. А дальше как там руководство будет решать, я не знаю.





- Еще до начала игры говорили, что могут поменять Сергея Ковальчука в случае неудачного исхода.





- "Надо менять что-то или кого-то" (смеется). Кого надо менять? "Я ухожу, извините пожалуйста, я виноват, команду плохо подготовил... Вот я не сумел решить главную задачу, которая у нас была. Извините, я ухожу", — так можно сказать, допустим. А тут: "Менять кого-то, чего-то, что-то". Может, форму поменять? Может, еще что-то, автобус поменять надо? Я ж не знаю. Что-то и кого-то... — сказал Байдачный в программе "На грани фола. Футбольное обозрение" на "Беларусь 5".



