Имя баскетбольного тренера, судьи и комиссара хорошо известно в спортивных кругах далеко за пределами Беларуси. Однако из-за того, в спорте на первом плане находятся игроки, про судей говорят до обидного мало. Это несправедливо, потому что гродненские арбитры в разных видах спорта тоже добились немалых успехов.





Один из них — Генрих Бекиш, прошел путь от баскетболиста до комиссара международной федерации баскетбола (ФИБА), был первым в истории суверенной Беларуси судьей-международником по игровым видам спорта. В конце апреля арбитр отметил свое 60-летие и поделился с «ВГ» историей жизни, в которой главное место занял баскетбол. Даем ему слово.

О детстве

— Я жил в частном секторе на улице Пушкина, эти дома сохранились до сих пор. До баскетбола перепробовал гимнастику, бокс и футбол. Колебался между футболом и баскетболом. Не знаю, почему, наверное, в баскетболе условия были лучше, ведь мяч гоняли на пустырях, где попало, да и коллектив пацанов в секции баскетбола был более знакомым.





Начал заниматься баскетболом с 9 лет, после того, как в школе учитель физкультуры Ольга Иосифовна Гресь по просьбе тренеров по баскетболу отобрала нас и привела к Анатолию Ивановичу Марцинцкевичу — тому самому, кто был первым тренером олимпийского чемпиона Ивана Едешко.





Мы тренировались в спортзале главного корпуса ГрГУ на Ожешко. Я учился в СШ №3 (ул. Горького, напротив бывшего погранотряда — прим. «ВГ»), а оканчивал среднюю школу №10 в центре города. Все было рядом.





Зимой на стадионе «Красное знамя» (теперь это ЦСК «Неман» — прим. ВГ») заливали дорожки, толпы детей катались на коньках. Это было отличное время, когда люди на улице гуляли, а не дома сидели.

О баскетбольном финале ОИ-1972 и Иване Едешко

— Телевизор в 60-70-х годах был не у всех, хотя баскетбольных матчей по тв показывали очень мало. Конечно, я видел финал СССР — США, и те последние три секунды игры. Для нас, 12-летних пацанов, это была огромная честь тренироваться у первого тренера Ивана Едешко. Представляете: олимпийский чемпион из Гродно! Это мотивировало и доказывало, что возможно все.





Олимпийский чемпион, легенда гродненского спорта Иван Едешко во время одного из визитов в родной город





Анатолий Иванович Марцинкевич дождался великой победы своего воспитанника, он умер в 1973 году. На похороны приезжал Иван Едешко и на прощании ненадолго положил на гроб первому тренеру свою золотую олимпийскую медаль.





Мы много лет знакомы с Иваном Ивановичем Едешко, иногда пересекаемся в Москве на различных матчах и семинарах, иногда в Гродно. Однажды пригласил его к себе домой в баньке попариться. Там вспомнили и обсудили эту финальную игру со сборной США.

Играл и одновременно судил

— В 1980-х на белорусских спартакиадах и первенствах всегда был дефицит арбитров. Были турниры, когда я одном матче я выходил как игрок, а в следующем уже переодевался и судил. Это никого не удивляло, мыслей, что кто-то может подсуживать своим, никто не допускал. Так и пристрастился к судейству. Получалось и, многие из тренеров и опытных судей того времени, советовали продолжить судить после игровой деятельности.





С баскетболом закончил в 31 год. Был уверен, что наигрался, тем более, что если серьёзно заниматься судейством, надо выбирать что-то одно. По болельщикам виден уровень судейства в баскетболе. Судишь игру и по реакции трибун понимаешь, просто кричат люди или реально разбираются в правилах. Например, в Прибалтике зрители хорошо разбираются и реагируют на спорные свистки, когда ты и сам сомневаешься в своем решении.





То же самое с тренерами. Многие хорошо разбираются в судействе, после игры подходят, спрашивают по поводу того или иного эпизода и тактично выслушивают, повышая свои знания, как, например, Анатолий Буяльский. А есть тренеры, которые пытаются психологически давить на судью.

Как создавали «Гродно-93»

— С 92-го года, я, работая преподавателем в Гродненском университете, тренировал команду Гродненской области в первом сезоне, пока мы официально не оформили Устав клуба. Свою помощь предложил гродненский бизнесмен Александр Толканица. Мы пошли к тогдашнему заместителю мэра города Александру Милинкевичу и получили у него разрешение на регистрацию «Гродно-93». Мне предложили стать президентом клуба, а главным тренером стал Евгений Кец. Горисполком выделил зал в здании нынешнего биологического корпуса медуниверситета на Горького, а офисом стал небольшой кабинет там же.





В 1995 году на ФФК на Захарова открыли новый зал, поэтому баскетболисты пару лет тренировались и играли там, пока не перешли в с/к на Гагарина.





«Гродно-93» состоял тогда в основном из своих воспитанников. Алексей Ольшевский, Андрей Василевко, Юрий Черняк, Владимир Кец и другие. Так, Ольшевский стал чемпионом Европы среди молодёжи до 22 лет. Многие из этих ребят были моими студентами, когда я работал в купаловском университете. Мог ли я тогда представить, что они будут тренерами? Конечно, мог.

О знакомстве с Александром Шимковяком

— Я знал его еще с тех пор, когда он работал в Бобруйске, в 90-х годах выставлял женскую команду в чемпионате, а я судил эти игры. Еще до переезда в Гродно он «зондировал» почву и спрашивал, как у нас и что. Конечно, на то время условия в Гродно были гораздо лучше, в училище олимпийского резерва под него открыли группу баскетбола, и училище стало базой женских команд.









До его переезда в Гродно женский баскетбол был тоже на хорошем уровне, и существовал неплохо. Под руководством Евгения Елисеева команда часто была в призёрах чемпионата РБ, а с тренерами Валентиной Навойчик и Виталием Маклаковым стала чемпионом страны.





Тем не менее, вклад Александра Шимковяка в развитие гродненского баскетбола огромен. Он не только привез с собой молодых игроков, но и активно со своей женой Викторией Дацун начал работать с детьми, создал базу юниорских сборных. В итоге появилась вертикаль: от набора девочек в группы до «Виктории» и главной команды региона «Олимпии». Получилось то, чего не удалось сделать в мужском баскетболе.





Александр Шимковяк хорошо разбирался в баскетбольных деталях и нюансах, был отличным психологом, интересовался всем, что происходит в баскетболе, сам судил и получил звание «судья высшей национальной категории». Было такое время, арбитров не хватало, поэтому привлекали тренеров. И, вообще, был интересным собеседником на многие темы.









Последнее на данный момент чемпионство «Олимпии» в 2013 году. Мария Филончик, Александр Шимковяк, Эмма Дубко, Мария Попова, Виктория Дацун и Яна Раннавески





Первый в Беларуси судья-международник





— В 1993 году первым из Беларуси поехал в Братиславу сдавать экзамены на присвоение судьи-международника. В течение четырех дней ты сдаешь тесты по физической подготовке и теории правил, судишь матчи на площадке, а тебя оценивают. Страшно не было, но чувствовал волнение, ведь все было на английском языке. Сами понимаете, какие там могли быть знания после распада СССР. Долго готовился, но все прошло хорошо. Смотрели, что ты можешь на поляне, остальное уже второстепенно.





Генрих Бекиш (справа) с помощниками





Первый международный матч судил в сентябре 1993 года. Эта была международная лига, которую организовала Россия после распада СССР. Играл «Калев» против «ВЭФ Рига».





Сколько матчей провел с тех пор на площадке сказать трудно. Сначала собирал статистику, а потом ее стало очень много. Работал в Балтийской лиге, весной уезжал в арабские страны, которые приглашали нас на судейство их чемпионатов. Турниров было очень много, я даже не беру в расчет детские соревнования, там судишь почти каждый день. Если примерно представить, то в хорошие годы получал по 10-15 международных назначений в год.

Объехал полмира

— Работа позволила побывать во многих странах мира. Объехал почти всю Европу, посещал Индию и Китай, но не был в Латинской Америке и Японии. Раньше судьи прилетали на несколько дней и до игры могли погулять по городу, узнать его культурные ценности. Но сейчас вечером прилетаешь перед игрой и сразу улетаешь после игры. Календарь судей очень насыщенный. Арбитр мог по несколько месяцев не быть дома, моя самая длительная пауза – три месяца.





Бывает, что принимающая сторона сама предлагает судьям показать город, поводить по интересным местам. Это распространено в странах бывшего СССР, если к нам приезжают судьи, мы водим своих гостей по Гродно.





Интересно было на Ближнем Востоке. Идет игра, и тут через радиоприемники, которые повсюду, начинается молитва. Мы останавливаем игру и ждем, пока молитва завершится. Игроки не молились, просто сидели на лавке. За границей комфортнее всего в Польше, еще в детстве часто ездил туда к родственникам. Кстати, еще игроком СКА Минск в 1983 году побывал в Алжире.

За что отвечает комиссар ФИБА

— Как судья работал на молодежном чемпионате мира, на чемпионатах Европы. Став комиссаром, я не могу судить матчи национального первенства на площадке. В мои функции входит контроль организации игры от принимающей стороны. Важно, чтобы к приезду команд были готовы гостиницы, транспорт, питание и многое другое. В зале проверяем раздевалки, наличие комнаты допинг-контроля, на площадке смотрим, чтобы не было лишних линий, размещалась согласованная турниром реклама и никакой лишней, проверяем работу системы отсчета времени, сигналы, а также посещение соперниками утренней тренировки. Проверяем лицензии игроков и тренеров команд, паспорта, чтобы они соответствовали всем требованиям.





Во время матча помогаем судьям, следим за тайм-аутами, заменами, временем игры, чтобы баскетболист вышел на площадку в нужной форме без запрещенных аксессуаров, повязок, колец, заколок. Даже носки у всех игроков должны быть одинакового цвета.









Бригада комиссаров на чемпионате Европы среди молодежи в Северной Македонии





После игры заполняем документы и отчеты, оцениваем работу судей, просматриваем видеозаписи, какие-то спорные моменты. В качестве комиссара ФИБА работал на играх клубных команд и национальных сборных группового этапа. Конечно, попасть на топ-турниры или Олимпийские игры очень сложно, учитывается рейтинг национальной федерации, уровень баскетбола в стране. Но ничего невозможного нет, если есть огромное желание, что-то доказать себе.

О коронавирусе и отложенном юбилее

— Апрель — это один из самых важных месяцев в баскетболе, потому что в это время проходят матчи плей-офф и решается судьба титулов. Такого никогда не было, чтобы все остановилось из-за вируса. С 13 апреля баскетбольный клуб «Принеманье» (там Генрих занимает должность тренера-администратора команды — прим. «ВГ») в отпуске, потому очень непривычно сидеть дома. Занимаюсь домашними делами и освежаю свои баскетбольные знания. Читаю спортивные сайты, много исторических материалов о выдающихся спортсменах. Вот недавно прочитал про Андре Агасси.





4 марта успел съездить в Киев, был комиссаром на игре плей-офф Кубка ФИБА БК «Киев» — «Пинар Каршияка» Турция, потом должен был ехать в Курск и на матч лиги ВТБ. Но два этих назначения отменились.





— 24 апреля исполнилось 60 лет. Обычно дни рождения выпадают на матчи плей-офф, ведь в это время их всегда много. Было приятно отмечать праздник в дни игр. Сейчас же решили не собираться и не рисковать здоровьем, даже отменили заказ в кафе.

Бонус

Символические пятерки гродненского баскетбола за всю историю.





Мы попросили Генриха Бекиша составить тройку лучших, по его мнению, игроков и тренеров региона за годы его деятельности, а также указать лучших тренеров.





Мужчины





Иван Едешко

Николай Красницкий

Алексей Ольшевский

Тренер: Анатолий Иванович Марцинкевич









Женщины





Наталья Ткаченко (Аникина)

Лилия Малая

Надежда Дрозд.

Тренер: Александр Станиславович Шимковяк























