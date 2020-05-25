"Отнеслась с пониманием к решению отменить все международные турниры до августа. Здоровье всех нас превыше всего сейчас. Очень удивлюсь, если мы вообще начнем играть в этом сезоне. Думаю, соревнования возобновятся только в январе. В принципе, 2020 год можно вычеркнуть и готовиться к следующему сезону", — сказала Соболенко в эфире программы "Все на Матч!" на "Матч ТВ".





Соболенко занимает 11-е место в рейтинге ВТА.





Фото из инстаграма Арины Соболенко







