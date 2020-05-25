- Недавно в суде за договорной матч один из хоккеистов во время допроса сказал, что все шло не по плану, потому что вратарь во втором периоде (ты) все отбивал. На тебе было много нагрузки, потому что они недорабатывали, чтобы обеспечить нужный исход. Чувствовал ли ты в тот момент, что что-то идет не так?





- Было такое. Выходишь на лед и видишь со стороны, что что-то не так. Но в чем дело – я не понимал и даже не думал. Потом стало ясно. Да, в те минуты я понимал, что в меня слишком много летит.





- В итоге, ты снялся с игры. Сам?





- Я потянул пах [улыбается]. Пришлось уйти со льда.





- Ты пошел на то, чтобы выйти из игры, потому что не хотел, чтобы на тебе было это пятно?





- Я не знал тогда, что происходит. Не хотелось в этом быть как-то замешанным, какое-то участие принимать.





- Какие планы на сезон?





- Этот сезон для меня очень важен. Я общался с агентом. Ставлю планку сыграть хотя бы 15 игр. Понимаю, что шансы будут, и всё зависит от меня. Если сыграю 15 матчей, это будет хороший результат. А дальше посмотрим. Если так получится, это будет хороший шаг вперёд. Главное, воспользоваться шансами, — передает слова Толопило hcdinamo.by.



