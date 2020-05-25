Месси и Роналду возглавили сборную Лиги чемпионов всех времен

Лучшие игроки турнира определялись путем голосования среди поклонников футбола и возглавили список два действующих на сегодняшний день футболиста: аргентинец Лионель Месси стал победителем голосования среди форвардов, набрав 39%, у португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который выиграл четыре Лиги в составе мадридского "Реала" - 37%.





Кроме них в список 11 лучших вошли вратарь Икер Касильяс (экс-игрок "Реала", "Порту" - 44% голосов), Дани Алвес (экс-игрок "Барселоны", "Ювентуса", ПСЖ - 40%), Серхио Рамос ("Реал" - 31%), Карлес Пуйоль (экс-игрок "Барселоны" - 25%), Пауло Мальдини (экс-игрок "Милана" - 42%), Хави (экс-игрок "Барселоны" - 26%), Андрес Иньеста (экс-игрок "Барселоны" - 37%), Зинедин Зидан (экс-игрок "Ювентуса" и "Реала" - 37%), Рауль (экс-игрок "Реала" - 15%).