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Месси и Роналду возглавили сборную Лиги чемпионов всех времен

Пока большой футбол находится в вынужденном отпуске из-за пандемии коронавируса, специалисты и фанаты продолжают составлять разного рода рейтинги и символические команды. Французское издание L'Équipe с помощью болельщиков определило сборную Лиги чемпионов всех времен.

Месси и Роналду возглавили сборную Лиги чемпионов всех времен
Лучшие игроки турнира определялись путем голосования среди поклонников футбола и возглавили список два действующих на сегодняшний день футболиста: аргентинец Лионель Месси стал победителем голосования среди форвардов, набрав 39%, у португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который выиграл четыре Лиги в составе мадридского "Реала" - 37%.

Кроме них в список 11 лучших вошли вратарь Икер Касильяс (экс-игрок "Реала", "Порту" - 44% голосов), Дани Алвес (экс-игрок "Барселоны", "Ювентуса", ПСЖ - 40%), Серхио Рамос ("Реал" - 31%), Карлес Пуйоль (экс-игрок "Барселоны" - 25%), Пауло Мальдини (экс-игрок "Милана" - 42%), Хави (экс-игрок "Барселоны" - 26%), Андрес Иньеста (экс-игрок "Барселоны" - 37%), Зинедин Зидан (экс-игрок "Ювентуса" и "Реала" - 37%), Рауль (экс-игрок "Реала" - 15%).
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