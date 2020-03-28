Тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ: «2020 год полностью выброшен из спортивной жизни»
Старший тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Юрий Кильков оценил нынешний год.
«2020 год полностью выброшен из спортивной жизни. Никто не знает чем это все закончится. С другой стороны, что ты можешь сделать? Спортсмены по всему миру находятся в равных условиях. Когда стоит вопрос о жизни людей, никто не возьмет на себя ответственность о проведении такого крупного турнира, как Олимпиада», – сказал Кильков в интервью Sputnik.by.
10:40 28/03/2020
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