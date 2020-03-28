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"Барселоне" грозит банкротство"?

В пятницу, 27-го марта, состоялось заседание Ассоциации европейских клубов (ECA), во время которого один из топ-менеджеров из Германии, имя которого не уточняется, выразил мнение, что эпидемия коронавируса грозит банкротством испанской "Барселоне".

"Если произойдёт что-то непредвиденное, "Барселона" — первый топ-клуб, которому грозит банкротство", — приводит слова управленца El Pais.

По его мнению, эпидемия коронавируса сильно повлияет на доходы каталонского гранда, который лишается традиционных для себя доходов от матчей ЛЧ и первенства Испании.


Потери клуба, по мнению эксперта, составят порядка 140 миллионов долларов. Такая ситуация может стать реальностью из-за того, что финансовая модель "Барселоны" весьма авантюрна и очень сильно отличается от моделей, по которым работают команды в Бундеслиге, уточнил эксперт из Германии.

Отметим, что расходная ведомость "Барселоны" одна из самых больших в Европы, уже сегодня руководство "Барсы" объявило о сокращении рабочего дня и зарплат сотрудников, пишет ru.oxu.az
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