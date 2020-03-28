"Барселоне" грозит банкротство"?

"Если произойдёт что-то непредвиденное, "Барселона" — первый топ-клуб, которому грозит банкротство", — приводит слова управленца El Pais.





По его мнению, эпидемия коронавируса сильно повлияет на доходы каталонского гранда, который лишается традиционных для себя доходов от матчей ЛЧ и первенства Испании.









Потери клуба, по мнению эксперта, составят порядка 140 миллионов долларов. Такая ситуация может стать реальностью из-за того, что финансовая модель "Барселоны" весьма авантюрна и очень сильно отличается от моделей, по которым работают команды в Бундеслиге, уточнил эксперт из Германии.



