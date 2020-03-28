"Зубры" до 30 апреля тренируются, но могут уйти в отпуск за свой счет
Три хоккеисты минского "Динамо" Шейн Принс, Франсис Паре и Стефан Эллиот ушли в отпуск за свой счет, сообщили в пресс-службе "зубров".
Все игроки "бело-синих", кроме тех, кто вызван в национальную сборную, тренируются в расположении команды до 30 апреля. При этом хоккеисты могут взять отпуск за свой счет и уехать домой. В начале марта такой возможностью воспользовался Райан Спупер.
"Теперь к своим семьям улетели Шейн Принс, Франсис Паре и Стефан Эллиотт", - рассказали в клубе.
фото из открытых источников
При этом в минском "Динамо" подчеркнули, что отъезд игроков не значит разрыв контракта с ними. "ХК "Динамо-Минск" сохраняет спортивные права на Спунера, а контракты Принса и Паре будут действовать еще один сезон", - уточнили в пресс-службе, пишет sputnik.by
Вместе с тем, Марк-Андре Граньяни, Джо Морроу, Дэнни Тэйлор, Александр Павлович и Артем Демков продолжают работать в тренинг-кэмпе.
Напомним, по итогам сезона "зубры" заняли последнее место на Западе и не смогли пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.
08:40 28/03/2020
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