Команда Юрия Пунтуса одержала вторую победу и набрала шесть очков. В первом туре в Солигорске был обыгран "Шахтёр" — 1:0, во втором с таким же счётом, только уже на своём поле, — бобруйская"Белшина". Единственный гол забил на 50-й минуте Валерий Горбачик, передает "Еврорадио"





В пятницу пройдёт ещё один матч. В Бресте встретятся команды, ставшие авторами сенсаций в первом туре: "Рух", который в гостях обыграл минское "Динамо" (1:0), и "Энергетик-БГУ", победитель БАТЭ (3:1). Начало в 20 часов.