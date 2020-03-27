+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сомнительная популярность: белорусский чемпионат транслируют в 10 странах. Даже в Индии

Один из индийских спортивных каналов купил права на чемпионат Беларуси

Как стало известно Tribuna.com, один из индийских спортивных каналов купил права на чемпионат Беларуси.


Ранее, права на показ матчей высшей лиги купили сербский канал Sport klub 1, российский «Матч ТВ», украинский Sport 1 и израильский Sport 5.



Отметим, что чемпионат Беларуси сейчас официально транслируют в 10 странах за рубежом: Россия, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония.


Впервые в истории чемпионат Беларуси продан зарубежным вещателям.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Сергей Балыкин
Предпринимателям в кризис лучше рассчитывать на...
Павел Знавец
Спорт і прагнозы падчас карантыну.
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XI. ПРОВЕРКА....
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru