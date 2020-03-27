Как стало известно Tribuna.com, один из индийских спортивных каналов купил права на чемпионат Беларуси.





Ранее, права на показ матчей высшей лиги купили сербский канал Sport klub 1, российский «Матч ТВ», украинский Sport 1 и израильский Sport 5.









Отметим, что чемпионат Беларуси сейчас официально транслируют в 10 странах за рубежом: Россия, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония.





Впервые в истории чемпионат Беларуси продан зарубежным вещателям.