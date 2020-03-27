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БФФ удовлетворила просьбу Сергея Гуренко об отсрочке исполнения наказания. Испытательный срок — 12 месяцев

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко получил отсрочку исполнения наказания за критику арбитров после ответного матча 1/4 финала Кубка Беларуси с БАТЭ (2:3). Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет БФФ по итогам заседания в четверг, 26 марта.


Напомним, Гуренко получил двухматчевую дисквалификацию и за поединком первого тура чемпионата Беларуси против "Руха" (0:1) наблюдал с трибуны. Благодаря отсрочке наказания в ближайшем матче с "Минском", который пройдет 28 марта, наставник займет более привычное место у бровки поля.

Также на заседании КДК вынес предупреждение главному тренеру "Немана" Игорю Ковалевичу и предоставил полугодовую отсрочку нападающему "Ислочи" Александру Холодинскому.
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