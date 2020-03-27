



– У нас все спокойно. Никаких карантинов, ажиотажа в аптеках с поисками масок, никто гречку в магазинах не сметает. Самолеты летают, граница открыта. И сколько больных – 50 или 70, неизвестно.





– И что, даже не дают рекомендаций, как уберечься от инфекции?





– Почему же? Вот в народе говорят, что надо ездить на тракторе и пить водку (смеется). А если серьезно, то зачем постоянно напоминать, что надо мыть руки, когда этому учили с детства. У нас народ сознательный.





– Может, исходя из этого федерация футбола и приняла решение начать чемпионат страны?





– Точно не отвечу, но, похоже, что так оно и есть. Если не существует паники, карантина, то и повода для беспокойства нет.





– А вас не удивило, что на матчах разрешено присутствовать зрителям?





– Нисколько. У нас и на чемпионат по хоккею болельщики свободно ходят. А чего здесь опасаться, когда сейчас на футбол ходят полторы калеки? К сожалению, прошли те времена, когда трибуны заполнялись под завязку. И это неудивительно – уровень футбола в Беларуси, а значит, и чемпионата, упал. Причина – отсутствие денег.





Это во времена СССР команды финансировались из бюджета или крупными ведомствами. А сейчас все клубы у нас стали профессиональными и пытаются найти средства как могут. Даже такому минскому «Динамо», уважаемому клубу с большой историей, город ищет спонсора.









– Как клубы отнеслись к решению федерации о проведении чемпионата?





– Безропотно. Сказали играть, значит, надо играть. Зато теперь наш чемпионат в Европе показывают и говорят, чтобы получить права на его трансляцию, на рынке уже до драки доходит. Ведь мы единственные в европейском футболе, кто перед стихией не дрогнули (смеется), – сказал Байдачный.