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Макгрегор отдаст миллион евро на борьбу с коронавирусом

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор пообещал пожертвовать миллион евро на помощь в борьбе с пандемией коронавируса в Ирландии. Спортсмен сообщил об этом в Twitter.



Макгрегор опубликовал переписку с министром финансов Ирландии. Средства, переданные 31-летним спортсменом, пойдут на приобретение средств защиты для медиков, которые борются с пандемией в провинции Ленстер.

24 марта боец призвал ирландские власти усилить меры по карантину во время распространения коронавируса. Макгрегор отметил, что необходимо закрыть аэропорты и ряд учреждений, которые не предоставляют услуги первой необходимости.
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