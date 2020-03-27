Экс-игрок “Аякса” вышел из комы спустя почти три года





Как сообщает talkSPORT, футболист, которому 22 года, в состоянии употреблять пищу и сидеть в инвалидном кресле.





Инцидент, который повлек за собой кому у игрока, произошел по ходу предсезонной игры с “Вердером” 8 июля 2017-го года.





У А.Нури началась аритмия, он потерял сознание и был в срочном порядке доставлен в госпиталь.