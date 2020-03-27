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Экс-игрок “Аякса” вышел из комы спустя почти три года

Бывший футболист “Аякса” Абдельхак Нури вышел из комы спустя два года и восемь месяцев.


Как сообщает talkSPORT, футболист, которому 22 года, в состоянии употреблять пищу и сидеть в инвалидном кресле.

Инцидент, который повлек за собой кому у игрока, произошел по ходу предсезонной игры с “Вердером” 8 июля 2017-го года.

У А.Нури началась аритмия, он потерял сознание и был в срочном порядке доставлен в госпиталь.
Oxu.az
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