Экс-игрок “Аякса” вышел из комы спустя почти три года
Бывший футболист “Аякса” Абдельхак Нури вышел из комы спустя два года и восемь месяцев.
Как сообщает talkSPORT, футболист, которому 22 года, в состоянии употреблять пищу и сидеть в инвалидном кресле.
Инцидент, который повлек за собой кому у игрока, произошел по ходу предсезонной игры с “Вердером” 8 июля 2017-го года.
У А.Нури началась аритмия, он потерял сознание и был в срочном порядке доставлен в госпиталь.
09:41 27/03/2020
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