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Денис Рутенко: «Не знаю, что должно произойти, чтобы я продолжил играть в следующем сезоне»

Правый крайний минского СКА Денис Рутенко в интервью «Прессболу» рассказал, что, вероятно, завершит карьеру.

- Вы говорили: «Если бы СКА не предложил поиграть, чувствую, вообще завязал бы с гандболом». Всерьез задумывались об этом?

– Да. И сейчас задумываюсь. На самом деле, кто мне еще предложил бы? Других вариантов не было. Надеялся: что-то изменится к лучшему. Но ничего не меняется. Видно, что стало только хуже. Поэтому и сейчас есть такие мысли.

- Склоняетесь к тому, что это ваш последний сезон?

– Ну да... Скорее всего. Не знаю, что должно произойти, чтобы я остался.

- Сделать еще операцию — не выход?

– Ох, скоро поговорим на эту тему с руководством. Но, думаю, не выход. Потому что будет долгое восстановление. Операции, связанные с хрящом, — это сразу год. Плюс нет гарантии, что буду как новенький. А я-то уже возрастной. Кто меня еще год станет ждать? И зачем?

- Для нормальной жизни в быту операция нужна?

– Наш доктор сказал: тебе в любом случае надо делать операцию. Если не сейчас, то позже. Хрящ уже изношен. И со временем будет только хуже, – сказал Рутенко.
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