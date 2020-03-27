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Доминик Динга: решение проводить высшую лигу принял президент Беларуси. БФФ не стала откладывать старт сезона

Сербский защитник минского "Динамо" Доминик Динга рассказал о ситуации с коронавирусом в Беларуси.


Ситуация в Беларуси не такая плохая, как в других странах, ее нельзя даже сравнивать с тем, что происходит, скажем, в Италии, Испании или Германии. Есть определенные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, и есть те, кто заражен коронавирусом. По официальным данным, в Беларуси инфицированы 90 человек, но 30 из них уже полностью вылечились. В общем, цифры, которые не вызывают тревогу. По сравнению с наиболее уязвимыми странами Европы, включая Сербию и ее соседей, это не так страшно.


Признаюсь, не так важно, что в футбол играют только в Беларуси. Да, весь мир заражен коронавирусом, люди в опасности, борются за жизнь. Но в Беларуси, кажется, мы в безопасности. Как есть — так есть. Решение играть в футбол было принято в высоких кабинетах, президентом Беларуси, и Федерация футбола Беларуси решила начать чемпионат. Мы профессионалы, которые делают работу. Может быть немного странно, что в этой ситуации мы играем со зрителями, но, повторюсь, такое принято решение, и клубы его уважают.

Некоторое время назад обсуждалась возможность переноса старта чемпионата, но потом все согласились начать в срок. Поскольку в Беларуси высшая лига завершается в декабре, места для маневра не так много. На днях вновь появились слухи, что чемпионат может быть прерван, но пока это все на уровне спекуляций.

Меня в "Динамо" не проверяли на коронавирус, не могу говорить за других игроков. Но, насколько я знаю, среди игроков высшей лиги зараженных нет, — цитирует Дингу telegraf.rs.
pressball.by
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