Стороны обсуждали меры, которые необходимо принять, чтобы справиться с кризисом из-за ситуации с коронавирусом.





Одна из главных мер – попросить футболистов пойти на временное понижение зарплаты на 50%. Как только ситуация нормализуется, контракты вернутся к прежнему статусу.





Дополнительно планируется создание фонда, куда будут вносить деньги ФИФА, конфедерации, федерации, все футболисты, спонсоры и телевизионные сети. Фонд станет гарантией того, что футбол сохранит свою нынешнюю структуру.



