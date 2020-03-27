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ФИФА попросит футболистов пойти на временное понижение зарплаты на 50% из-за кризиса

Лидеры ФИФА по видеосвязи провели совещание с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Стороны обсуждали меры, которые необходимо принять, чтобы справиться с кризисом из-за ситуации с коронавирусом. 

Одна из главных мер – попросить футболистов пойти на временное понижение зарплаты на 50%. Как только ситуация нормализуется, контракты вернутся к прежнему статусу.

Дополнительно планируется создание фонда, куда будут вносить деньги ФИФА, конфедерации, федерации, все футболисты, спонсоры и телевизионные сети. Фонд станет гарантией того, что футбол сохранит свою нынешнюю структуру.
Tribuna
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