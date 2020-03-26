Футболисты клуба немецкой Бундеслиги полностью отказались от зарплат

Игроки пошли на такой шаг ради дальнейшего финансового благополучия клуба. В то же время менеджеры и другие сотрудники клуба согласились на сокращение рабочего времени, что приведет к сокращению их зарплат.





"Нам сразу стало ясно, что в этой ситуации мы столкнемся с проблемами. В последние недели мы вели дискуссии и договорились о том, что будем действовать как единое целое. Мы хотим преодолеть это трудное время вместе", - сказал капитан команды Кристофер Триммель.



