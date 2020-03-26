УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона
На фоне пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает новую дату завершения текущего сезона — 15 июля, сообщает Corriere dello Sera.
По информации издания, организация и Ассоциация европейских клубов (АЕК) надеются закончить клубный сезон до этой даты.
Отмечаются, что футбольные чиновники рассчитывают, что сперва в быстром режиме будут доиграны национальные турниры, после чего в ускоренном темпе завершат еврокубки.
Вместе с тем, указывается, что УЕФА и АЕК не исключают заморозку сезона в тех странах, если до 15 мая ситуация не нормализуется.
На днях сообщалось, что ФИФА и УЕФА рассматривают вариант объединения нынешнего и следующего сезонов из-за коронавируса.
Ранее УЕФА объявил о переносе дат финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на май, из-за пандемии коронавируса. Новые даты пока не определены.
21:18 26/03/2020
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