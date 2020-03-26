+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона

На фоне пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает новую дату завершения текущего сезона — 15 июля, сообщает Corriere dello Sera.

По информации издания, организация и Ассоциация европейских клубов (АЕК) надеются закончить клубный сезон до этой даты.

Отмечаются, что футбольные чиновники рассчитывают, что сперва в быстром режиме будут доиграны национальные турниры, после чего в ускоренном темпе завершат еврокубки.

Вместе с тем, указывается, что УЕФА и АЕК не исключают заморозку сезона в тех странах, если до 15 мая ситуация не нормализуется.

На днях сообщалось, что ФИФА и УЕФА рассматривают вариант объединения нынешнего и следующего сезонов из-за коронавируса.

Ранее УЕФА объявил о переносе дат финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на май, из-за пандемии коронавируса. Новые даты пока не определены.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XI. ПРОВЕРКА....
Павел Знавец
Пра праймерыз і адзінага кандыдата.
Ольга Карач
Жизнь раскололась на «до» и «что дальше»
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru