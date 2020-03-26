УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона

По информации издания, организация и Ассоциация европейских клубов (АЕК) надеются закончить клубный сезон до этой даты.





Отмечаются, что футбольные чиновники рассчитывают, что сперва в быстром режиме будут доиграны национальные турниры, после чего в ускоренном темпе завершат еврокубки.



Вместе с тем, указывается, что УЕФА и АЕК не исключают заморозку сезона в тех странах, если до 15 мая ситуация не нормализуется.

