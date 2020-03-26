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Минспорта вернет на родину около 100 спортсменов, тренирующихся за рубежом, в связи с переносом Олимпиады

В связи с решением МОК о переносе Олимпийских игр в Токио белорусские спортсмены меняют свои тренировочные планы. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.

По его словам, в настоящее время на зарубежных учебно-тренировочных сборах в разных уголках планеты находятся около ста белорусских атлетов. Минспорта прилагает все усилия, чтобы они в самые ближайшие дни вернулись на родину. Ежедневно в органы санитарного контроля и Государственный пограничный комитет направляется информация по каждому спортсмену и члену спортивной делегации, прибывающему из-за границы. Все проходят проверку на наличие коронавируса. Представители центров олимпийской подготовки встречают каждого и отправляют на карантинные мероприятия.

Уже определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями. Для всех прибывающих из-за границы установлен обязательный карантин на 14 дней. Выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены, сказал Нестерович. Он также подчеркнул, что в Беларуси для спортсменов созданы все необходимые условия для качественного тренировочного процесса, поэтому проблем с подготовкой к соревнованиям нет, спортивная инфраструктура позволяет представителям всех видов проводить полноценные занятия, — передает БЕЛТА.

В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющие 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, дающие право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, а после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот, отметил пресс-секретарь Минспорта.

Как сообщалось, ХХХII летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Новые сроки проведения Олимпиады будут названы позже.
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