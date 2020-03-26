У зала, где проходит судебное заседание по делу о договорных матчах, начинают собираться адвокаты. В основном женщины. Одна из них ранее уже сталкивалась с футболистами – в 2017 году защищала Владимира Маковского во время первого процесса по «договорнякам».





Тогда Маковский избежал сурового наказания и был наказан двумя годами ограничения свободы. Сейчас адвокат защищает Александра Костяжа, который угодил в эту историю, будучи игроком «Немана-Агро». В июле 2017-го команда из Столбцов специально проиграла «Смолевичам» 0:3. Теперь молодой вратарь в числе обвиняемых.





– У Костяжа ма-аленький эпизодик, – улыбается женщина, как бы уверяя, что все будет нормально.





– Так, один из обвиняемых заболел, – сообщает коллегам только что подошедшая адвокат. – Козлов.





– У него хоть не коронавирус? – поддержала разговор другая.





Вестница пошла рассказывать об этой истории футболистам и о чем-то их просила.





Позже судья объяснила, что у Козлова поднялась температура, и он не может прибыть на заседание. После этих слов адвокат Наталья Ванцович заявила ходатайство о том, чтобы приостановить судебный процесс.









Примечательно, что остальные юристы были за то, чтобы продолжать. Как и обвиняемые – они хором сказали, что хотят, чтобы слушания продолжались дальше.





Чтобы разрешить ситуацию, судья Лидия Телица объявила перерыв на 15 минут. Такой тишины, которая установилась в зале, когда она зачитывала свое решение, еще не было. Замерли все. Даже Осипов, который, как и накануне, пытался работать, оторвался от ноутбука и слушал очень внимательно.





В итоге судья решила просто приостановить разбирательство в отношении Козлова до его полного выздоровления, а с остальными продолжить. Показалось, что футболисты облегченно выдохнули.





После к трибуне снова вышел Виталий Ланько. Одному из организаторов «договорняков» предстояла вторая часть допроса. Однако прежде, чем продолжить отвечать на вопросы прокурора Максима Чуприса, экс-футболист сборной выступил с небольшим заявлением.





– Вчера государственный обвинитель спросил, знал ли я, что нельзя оказывать влияние на результат матча. Я ответил, что не знал. Но я, конечно, знал. Не могу объяснить, почему так ответил. Вчера сильно волновался. Я сам был футболистом и знаю принципы честной игры. Я понимал, что оказываю влияние на результат матча, и это запрещено. Вину признаю полностью и готов дальше отвечать на вопросы гособвинителя.





Из ответов Ланько окончательно стало понятно, как происходила организация договорных матчей. За день или два до игры с ним связывался тот самый неназванный человек из России, представлявшийся разными именами, и говорил, какой матч нужно «сделать» и какое вознаграждение положено исполнителям.





Футболистам всякий раз обещались разные суммы, а Ланько и Боровицкий всегда получали одинаково – по тысяче долларов. За деньгами Ланько ездил в Россию и порой привозил большие суммы, сразу на несколько матчей.









После этого экс-форвард сборной Беларуси выходил на представителя нужной команды и объяснял, что должно в игре произойти. В «Нафтане» контактными лицами были Михаил Горбачев и Алексей Сучков, в «Орше» – Алексей Козлов, в «Химике» – Владимир Белявский, в «Немане-Агро» – Александр Тарликовский, в «Гомеле» – Дмитрий Айдов.





Затем Ланько и Боровицкий приезжали на игры, чтобы лично проконтролировать исполнение. Иногда они подавали определенный сигнал, означающий, что матч нужно работать, иногда – нет. После игры Ланько, обычно в тот же вечер, встречался с представителем команды и отдавал ему деньги.





Пару раз Ланько сам проявлял инициативу по части поиска команды. Так, например, он сам вышел на Алексея Козлова, когда тот играл в «Орше», и предложил организовать договорной матч.





Защитник переговорил с ребятами в команде и заверил Ланько, что у него есть три-четыре надежных человека. Игра «Орши» и «Энерегетика-БГУ» прошла как надо, а вот с «Витебском» Ланько пришлось поволноваться.





– За две недели до кубковой игры «Орша» – «Витебск» в 2018-м Козлов обратился ко мне с просьбой одолжить на личные нужды полторы тысячи долларов, – рассказывал Ланько. – То ли операция у отца, то ли еще что-то. Я, понимая что планируется договорной матч с «Витебском», одолжил эту сумму из денег, которые мне передал человек из России.





Мы договорились с Козловым, что эти полторы тысячи пойдут в счет аванса. Потом все шло по привычному сценарию: за день до игры со мной связался человек из России и довел условия – за матч полагалось 7500 долларов. За пару дней до игры я узнал, что Козлов не сыграет. Он сказало, что из-за травмы, но заверил, что те, кто в курсе дела, на поле. Хотя до этого он говорил, что будет играть.





Отменять ничего не стали. Мы же доверяли человеку. В итоге матч закончился с нужным результатом. После матча встретились с Козловым на оршанском вокзале и передали с Боровицким 6000 долларов.









Еще один раз игрок сам вышел на Ланько с предложением провернуть «договорняк». Через Михаила Горбачева с футболистом связался защитник «Гомеля» Дмитрий Айдов, который рассказал, что готов помочь в организации договорного матча с участием своей команды. Благо в «Гомеле» есть подходящие футболисты.





Так, благодаря россиянину в деле появилось еще два эпизода: игра БАТЭ – «Гомель» и «Гомель» – «Динамо» Брест. За эти матчи Айдов получил 22 тысячи долларов (следствие так и не смогло добраться до футболиста, уехавшего на Родину, факты участия других гомельчан в странных матчах в суде не озвучивались).





Когда прокурор стал спрашивать Ланько про «Химик», то всплыла интересная деталь. Оказалось, что светлогорская команда была не в состоянии правильно проиграть с первого раза.





Как минимум трижды «Химик» не обеспечивал нужный результат. Приходилось отрабатывать на других матчах. Также с первого раза не справились с заданием и в «Немане-Агро». Первоначально игроки завалили матч со «Слонимом-2017». Пришлось исправляться со «Смолевичами». За такие вот «отработки» Ланько и Боровицкий деньги не получали.





Экс-футболист признавался, что таких ситуаций было много.





– Правильно ли я понимаю, что были случаи, когда планируемый результат матча не достигался? – спрашивал у Ланько его адвокат.





– Бывало.





– С чем это было связано?





– Ну, договариваешься с одной командой, а не с двумя.





– Довольно часто были случаи, когда результат не достигался?





– Да, скажите, сколько таких матчей было, – вмешалась в разговор судья.





– Не могу сказать. Процентов 40 матчей не сыграно с нужным результатом.





– Почти половина?





– Ну да.





Задержали Ланько в январе 2019 года в Могилеве во время отдыха в торговом центре вскоре после того, как он передал Боровицкому деньги за «договорняк» в волейболе.





– С момента задержания вы изначально признавали свою вину? – заканчивает допрос прокурор.





– Да.





– С какого момента?





– (пауза без ответа).





– Не помните?





– Находясь в СИЗО…





– В деле есть явка с повинной. Писали ее как?





– Добровольно и без давления. Вину признаю полностью.









С вины начал свою часть допроса и адвокат.





– Насколько сильно вы раскаиваетесь? – спросил защитник-юрист у бывшего нападающего-футболиста.





– Искренне. Для меня это урок. В будущем я не буду этим заниматься.