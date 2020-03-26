- Как на данный момент обстоят дела в Беларуси с коронавирусом?





- Как я уже сказал в одном из своих интервью, в стране никто не паникует, все спокойно, работают все государственные учреждения, ВУЗы, школы, детские сады, магазины, торговые центры и так далее, проводятся некоторые спортивные соревнования — чемпионат по футболу, Кубок президента по хоккею. Ситуацию государство держит под контролем, медицинские учреждения в состоянии постоянной готовности. В городе Брест я не вижу людей в масках вообще, — не знаю, хорошо это или плохо. Но, повторюсь, я думаю, что в любой момент, если ситуация изменится к худшему, будут предприняты все меры для борьбы с вирусом.





- Почему профессиональный спорт до сих пор не попал под запрет в Беларуси в связи с пандемией, как вы думаете?





- Я думаю здесь много причин, а одна из главных — политическая воля руководителей Министерства спорта и Федерации футбола Беларуси. В данный момент белорусский чемпионат начал транслироваться на многих популярных спортивных телеканалах соседних стран — "Матч ТВ" в России, "Спорт 1" в Украине. Это тоже дает повод продолжать проводить игры. В связи с этим к турниру приковано повышенное внимание, букмекерам надо на чем-то зарабатывать, и они дополнительно освещают и анонсируют игры чемпионата Беларуси. В общем, данная ситуация популяризирует белорусский футбол.





- Существует ли какая-либо вероятность, что пауза в белорусском футболе в ближайшее время все-таки будет объявлена?





- Я думаю, такая вероятность существует. Федерация футбола и Министерство спорта сталкиваются с большим давлением со стороны УЕФА, Федераций футбола других стран, общественным мнением, медики тоже бьют тревогу. Второй тур чемпионата состоится, — это нам объявили после состоявшегося буквально во вторник совещания в Министерстве спорта, а как будет развиваться ситуация дальше, — посмотрим, — цитирует тренера sports.kz



