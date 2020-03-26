О коронавирусе





Когда мы узнали, что лига стартует, это был тяжелый удар. Это был шок. Мы, игроки и обычные люди, кто следят за новостями, знаем, что творится в Европе. Но мы не можем ничего изменить.





О словах Александра Лукашенко про то, что коронавирус – это психоз





Он любит играть биг-босса. К счастью, люди не принимают его слова всерьез. Даже без мер со стороны властей, на улицах стало значительно меньше людей, чем обычно. Я вообще не вижу пожилых людей.









О семье в Амстердаме





В Нидерландах они не воспринимали вирус всерьез долгое время. Сейчас там тоже принимают очень жесткие меры – и я, возможно, долго не смогу увидеть свою семью. Это очень тяжело для меня.