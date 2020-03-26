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Нападающий "Шахтера" о выказывании Лукашенко про коронавирус: К счастью, люди не принимают его слова всерьез

Нападающий «Шахтера» Дарко Бодул поделился мнением о пандемии коронавируса.

О коронавирусе


Когда мы узнали, что лига стартует, это был тяжелый удар. Это был шок. Мы, игроки и обычные люди, кто следят за новостями, знаем, что творится в Европе. Но мы не можем ничего изменить.

О словах Александра Лукашенко про то, что коронавирус – это психоз


Он любит играть биг-босса. К счастью, люди не принимают его слова всерьез. Даже без мер со стороны властей, на улицах стало значительно меньше людей, чем обычно. Я вообще не вижу пожилых людей.


О семье в Амстердаме


В Нидерландах они не воспринимали вирус всерьез долгое время. Сейчас там тоже принимают очень жесткие меры – и я, возможно, долго не смогу увидеть свою семью. Это очень тяжело для меня.
Источник: tribuna.com
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