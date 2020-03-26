Звезда керлинга стала ночной медсестрой
Одна из самых популярных спортсменок Шотландии Виктория Райт, которая вместе с национальной командой страны выигрывала "серебро" чемпионата мира 2019 года, приняла решение переквалифицироваться в медсестру.
Более того, отважная спортсменка выбрала себе самые сложные ночные смены работы в больнице, сообщает Sport.ru со ссылкой на официальный сайт Федерации керлинга Великобритании.
Райт приняла решение помогать госпиталю Forth Valley в городе Ларберт, где она ранее работала в отделении общей хирургии.
В середине марта в Канаде должен был состояться чемпионат мира по керлингу, однако из-за эпидемии коронавируса первенство планеты отменили.
Сборная Шотландии, как и все другие национальные команды, осталась дома на карантине.
"Соревнования должны находиться на втором месте по сравнению с тем, что происходит сейчас. И когда я пришла на работу в больницу на прошлой неделе, это действительно было осознанно. Там не было никаких чемпионов мира, и общая картина заключалась в том, что помощь дома была сейчас важнее.
Работа медсестрой всегда давала мне хорошее представление о жизни и помогало сосредоточиться на том, что важно", - сказала Райт.
10:02 26/03/2020
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