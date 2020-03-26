Вы еще ходите на футбол? Названо возможное место массового заражения коронавирусом в Италии
Власти Италии назвали одну из главных причин вспышки коронавируса в стране — матч Лиги чемпионов «Атланта» - «Валенсия».
Встреча прошла 19 февраля в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Именно это событие стало настоящей биологической бомбой — тогда на трибунах присутствовало около 44 тыс. болельщиков.
Тогда никто не знал, что вирус успел распространиться. Уже после турнира у многих игроков и представителей клуба подтвердился коронавирус.
09:37 26/03/2020
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