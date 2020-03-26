Футболисты «Баварии» согласились на 20% снизить себе зарплату
Футболисты «Баварии» пошли на снижение зарплаты, чтобы помочь сотрудникам клуба
Голкипер и капитан немецкой сборной и клуба «Бавария» Мануэль Нойер прокомментировал снижение зарплат футболистов клуба на время карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Marca.
«Мы, футболисты, принадлежим к представителям привилегированной профессии. Очевидно, мы должны соглашаться на сокращение заработной платы в ситуации, когда это необходимо. В «Баварии» работают около тысячи сотрудников, которые выполняют важные задачи. Мы хотим помочь им», - заявил Нойера.
Напомним, что игроки «Баварии» достигли соглашения с руководством клуба о сокращении зарплат персоналу команды и руководству на 20%. Этот шаг позволит «Баварии» избежать сокращения других сотрудников клуба и снижения их зарплат.
09:23 26/03/2020
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