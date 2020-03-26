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Питер Ливен: Свобода прессы в Беларуси сильно ограничена, поэтому я не уверен насчет точной цифры заболевших

Экс-тренер брестского «Динамо» поделился мнением о коронавирусе в Беларуси.



Бывший тренер брестского «Динамо» Питер Ливен поделился мнением о коронавирусе в Беларуси, передает «Трибуна».

«Я ушел только на прошлой неделе накануне первой матча лиги со «Смолевичами» (1:1). В то время была закрыта каждая лига – кроме Беларуси! Возможно, они делают это потому, что теперь все смотрят на их чемпионат.

Там уже сыграли в Суперкубке и Кубке еще до того, как лига стартовала, поэтому они продолжают в любом случае.

Было всего 50 с лишним случаев заболевания коронавирусом, но свобода прессы сильно ограничена, поэтому я не уверен, точна ли эта цифра. Но все это немного странно, почему в Беларуси не воспринимают это так серьезно, как весь остальной мир», – сказал Ливен.

Отметим, что интервью с Ливеном появилось в «Daily Record» 25 марта. По официальным данным, число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 86 человек.
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