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«Ювентус» может сократить зарплату Роналду? Футболист решил уйти из «Ювентуса» и получил два предложения

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду решил уйти из клуба по окончании сезона. Об этом сообщает Diario Gol.

Фото: Massimo Paolone / Lapresse / AP

По информации издания, в покупке форварда заинтересованы французский ПСЖ и английский «Манчестер Юнайтед» — оба клуба сделали португальцу предложения, пишет lenta.ru В материале говорится, что Роналду может вернуться в МЮ, за который он выступал с 2003 по 2009 год, при условии, что клуб попадет в Лигу чемпионов по окончании сезона.

22 марта сообщалось, что «Ювентус» может сократить зарплату Роналду, чтобы оптимизировать расходы на время паузы в чемпионате Италии из-за пандемии коронавируса. В результате годовой заработок португальца может снизиться на 10 миллионов евро.

Большинство футбольных лиг приостановило розыгрыши из-за распространения коронавируса. Первыми паузу в сезоне объявили в ведущих европейских чемпионатах. О том, возобновятся ли соревнования, неизвестно.


Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018-го. Трансфер португальца обошелся туринскому клубу в 100 миллионов евро. Зарплата нападающего составляет 31 миллион евро в год. Вместе с командой Роналду стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.

 
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