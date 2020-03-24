Руководитель белорусский и украинской версии Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением о том, что в Беларуси не введен карантин и не остановлен чемпионат Беларуси.





«Отношение к коронавирусу в целом все еще довольно легкомысленно. Это отчасти связано с тем, что официальные власти еще не закрыли границы, школы, университеты и всячески пытаются преуменьшить значимость проблемы.



