Смешно! Минское "Динамо" пригласило в свои ряды мировых звезд для поддержания формы в матчах чемпионата Беларуси
Минское "Динамо" заявило о готовности пригласить в клуб звезд мирового футбола, которые в настоящее время не имеют игровой практики из-за введенного карантина, вызванного эпидемией коронавируса.
Соответствующее заявление пресс-служба клуба сделала в Instagram.
Так, в социальной сети клуб опубликовал фото Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Эдена Азара, Роберта Левандовски и Давида Луиза в своей форме.
В комментарии к посту было написано: "Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете. А что, если Лео и Криш все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними ещё парочка крутых ребят? Мы готовы!".
14:58 25/03/2020
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