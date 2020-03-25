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Смешно! Минское "Динамо" пригласило в свои ряды мировых звезд для поддержания формы в матчах чемпионата Беларуси

Минское "Динамо" заявило о готовности пригласить в клуб звезд мирового футбола, которые в настоящее время не имеют игровой практики из-за введенного карантина, вызванного эпидемией коронавируса.



Соответствующее заявление пресс-служба клуба сделала в Instagram.

Так, в социальной сети клуб опубликовал фото Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Эдена Азара, Роберта Левандовски и Давида Луиза в своей форме.

В комментарии к посту было написано: "Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете. А что, если Лео и Криш все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними ещё парочка крутых ребят? Мы готовы!".
Прессбол
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