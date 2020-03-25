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Чемпиона не будет: КХЛ завершила сезон досрочно. А наши все играют

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.


Обладатель Кубка Гагарина определен не будет. 

«В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона-2019/20.

Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ.

Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным.

Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. 

Все это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа.

Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. 


Более того, 18 клубов лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону-2020/21.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета Директоров КХЛ.

Также Совет Директоров определит состав участников чемпионата 2020/2021, после чего Лига приступит к подготовке календаря», – цитирует заявление лиги sports.ru

А беларусы продолжают играть как в хоккей, так и в футбол. Уже в полном одиночестве, но со зрителями.
"Белорусский партизан"
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