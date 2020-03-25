Чемпиона не будет: КХЛ завершила сезон досрочно. А наши все играют





Обладатель Кубка Гагарина определен не будет.





«В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона-2019/20.





Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ.





Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным.





Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России.





Все это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа.





Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате.









Более того, 18 клубов лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону-2020/21.





Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета Директоров КХЛ.





Также Совет Директоров определит состав участников чемпионата 2020/2021, после чего Лига приступит к подготовке календаря», – цитирует заявление лиги sports.ru





А беларусы продолжают играть как в хоккей, так и в футбол. Уже в полном одиночестве, но со зрителями.



