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Белорус Андрей Скабелка откажется от работы в сборной Казахстана?

Белорусский главный тренер "Барыса" из Нур-Султана Андрей Скабелка не сможет работать в сборной Казахстана.


По информации bestnews.kz, отказ от совмещения постов — один из пунктов переговоров по новому контракту с "Барысом".

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги "Барыс" занял второе место в Восточной конференции, уступив только казанскому "Ак Барсу". Казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина из-за пандемии коронавируса.
pressball.by
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