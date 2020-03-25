Белорус Андрей Скабелка откажется от работы в сборной Казахстана?





По информации bestnews.kz, отказ от совмещения постов — один из пунктов переговоров по новому контракту с "Барысом".





В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги "Барыс" занял второе место в Восточной конференции, уступив только казанскому "Ак Барсу". Казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина из-за пандемии коронавируса.







