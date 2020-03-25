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Белорусские легкоатлеты откажутся от апрельских заграничных сборов из-за коронавируса

Все зарубежные учебно-тренировочные сборы команд Беларуси по легкой атлетике, запланированные на апрель, отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказали в Белорусской федерации легкой атлетики, сообщает БелТА.

— Из-за ситуации с коронавирусом белорусские легкоатлеты в апреле откажутся от поездок на учебно-тренировочные сборы за рубеж, — подчеркнули в БФЛА.

В настоящий момент порядка 20 белорусских атлетов находятся на сборах в Кисловодске. Известно, что среди них марафонка Анастасия Иванова, бегуны Ян Слома, Алексей Лазарев, прыгун в высоту Максим Недосеков.

Чтобы доставить спортсменов в Беларусь, их разделят на две группы: первая прибудет на родину 26 марта, вторая — 6 апреля. По возвращению на родину все атлеты будут направлены на карантин.
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