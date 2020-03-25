Белорусские легкоатлеты откажутся от апрельских заграничных сборов из-за коронавируса
Все зарубежные учебно-тренировочные сборы команд Беларуси по легкой атлетике, запланированные на апрель, отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказали в Белорусской федерации легкой атлетики, сообщает БелТА.
— Из-за ситуации с коронавирусом белорусские легкоатлеты в апреле откажутся от поездок на учебно-тренировочные сборы за рубеж, — подчеркнули в БФЛА.
В настоящий момент порядка 20 белорусских атлетов находятся на сборах в Кисловодске. Известно, что среди них марафонка Анастасия Иванова, бегуны Ян Слома, Алексей Лазарев, прыгун в высоту Максим Недосеков.
Чтобы доставить спортсменов в Беларусь, их разделят на две группы: первая прибудет на родину 26 марта, вторая — 6 апреля. По возвращению на родину все атлеты будут направлены на карантин.
07:41 25/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение