— Из-за ситуации с коронавирусом белорусские легкоатлеты в апреле откажутся от поездок на учебно-тренировочные сборы за рубеж, — подчеркнули в БФЛА.





В настоящий момент порядка 20 белорусских атлетов находятся на сборах в Кисловодске. Известно, что среди них марафонка Анастасия Иванова, бегуны Ян Слома, Алексей Лазарев, прыгун в высоту Максим Недосеков.





Чтобы доставить спортсменов в Беларусь, их разделят на две группы: первая прибудет на родину 26 марта, вторая — 6 апреля. По возвращению на родину все атлеты будут направлены на карантин.