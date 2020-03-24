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Начальник судей рассказал, почему белорусские рефери стали лютовать

Начальник департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа в интервью «Прессболу» рассказал о том, как теперь будут судить рефери в Беларуси. Приводим наиболее интересные высказывания специалиста. Читайте о новой манере судейства, обилии карточек, назначенных пенальти и VAR в белорусском футболе.

— В весенних матчах арбитры придерживаются очень жесткой линии. С чем это связано?

— Есть правила игры, и нужно их соблюдать. Мы, судьи, так же, как и футболисты, готовились к сезону. Провели четыре сбора, в том числе два двухнедельных в Турции для арбитров высшей лиги. На каждом — по две лекции в день. Отсудили около тридцати матчей. Основной упор делался на методику судейства.

Я провел анализ за последние два года и увидел болевые точки: многие вещи, которые давно судятся в Европе, мы, к сожалению, пропускаем. Это касается дисциплинарных санкций, неспортивного поведения, грубости, игры рукой.

Поработали качественно, использовали материалы, которые поступают из УЕФА и ФИФА. Кроме того, я как инструктор УЕФА участвовал в семинарах в Тбилиси и Вене, где нам дали для изучения, анализа и внедрения в жизнь нашими судьями последние рекомендации судейского комитета УЕФА, касающиеся, в частности, грубой игры и дисциплинарных санкций.

Апробировали это в товарищеских матчах в Турции — получилось удачно. Думаю, команды постепенно вкатятся в сезон, будут играть более осмотрительно, не так грубо, как в Кубке и стартовом туре. Меньше станет и неспортивного поведения.

Мы почему-то привыкли к отбросам мяча после свистка и удивляемся, когда судьи начинают за это наказывать. Уделили внимание и трактовке положения о лишении явной возможности забить гол.

В первых матчах вы все увидели. Это четкое следование правилам игры и рекомендациям УЕФА и ФИФА. Хорошенько проштудировали на сборах и применяем те санкции, которые и должны применять.

Чтобы не было такого казуса, как в прошлогоднем матче БАТЭ с «Пястом», когда Драгун получил вторую желтую карточку, а его партнеры и тренеры не поняли за что. А был наступ, который карается предупреждением — ограничиться штрафным ударом там невозможно было.

И чтобы наши футболисты не получали глупых карточек на европейской арене, нужно в нашем чемпионате готовить их к нормальному судейству.

— В народе популярна версия, что жесткая манера судейства — своеобразный ответ на многочисленную критику, обрушившуюся на головы арбитров в прошлом сезоне.

— Просто мы решили четко следовать правилам, по которым весь цивилизованный мир играет в футбол. Там эту школу прошли раньше. В той же Англии нет откидок мяча, тренеры не ведут себя так провокационно. Постепенно, шаг за шагом и мы должны прийти к полному соответствию ведущим европейским образцам.

— А нет опасений, что можно перегнуть палку и случится обратный эффект?

— Каждый должен заниматься своим делом. Мы видели, как в Бресте Бакай попытался оспорить решение Щербакова. А рекомендация УЕФА в данном случае четкая: если игрок бежит к судье, подняв руки вверх, и пытается что-то доказать, желательно встретить его желтой карточкой.

Что и увидел Бакай. В матче «Динамо» (Брест) — «Ислочь» игроки зачем-то отбрасывали мяч после свистка. А рекомендации просты: даже если это сделано без особой агрессии, но мяч направляется в сторону ворот, как в случае с Савицким, вообще вариантов быть не может — предупреждение.

Второй момент с Савицким, когда он пробил в щит. Спрашивается, с какой целью он это делает после свистка? Поэтому в данных случаях вопросы к футболистам, ведущим себя недисциплинированно на поле. Да и к тренерам тоже.

Скажем, с прошлого года мы стали обращать внимание на то, чтобы на послематчевых пресс-конференциях они говорили об игре подопечных, а не о судействе.

В регламенте в пункте 6.13 четко прописано, что запрещается комментировать и давать оценку судейству. Однако некоторые тренеры упорно продолжают этим заниматься. Будем апеллировать к футбольным законам. И я думаю, что сведем на нет и эту проблему.

— А вот еще народный домысел: мол, большое количество раздаваемых карточек — своеобразная материальная помощь федерации. Ведь клуб обязательно штрафуют за пять и более предупреждений в матче.

— Или за три красные карточки. Причем независимо от того, в каком дивизионе выступает команда. Все законно. Пусть это также будет сдерживающим фактором для грубиянов и футбольных клубов. Кому приятно платить штрафы?


— Мог бы выручить VAR, если бы он применялся в белорусском чемпионате.

— Мы видим, что VAR есть в Англии и России, однако и там ошибок не удается избежать. Главный вопрос: кто пользуется VAR? В отдельном кабинете сидят главный судья и помощник — как минимум такого же уровня, как главный и помощник, работающие в поле.

То есть получается, что на матч нужно командировать двух главных и трех помощников. Где найти столько людей? Возможно, через несколько лет и мы дойдем до этого, но не сейчас. Поэтому не только большие деньги главное препятствие внедрению у нас системы VAR. Нужно растить кадры.

— Матч в Слуцке войдет в историю: арбитр Сергей Чистов назначил пять одиннадцатиметровых — рекорд национального чемпионата. Со всеми согласны?

— Однозначно. Скажу больше: на 75-й минуте у меня был вопрос по шестому пенальти — в ворота хозяев. В динамике момент смотрелся более жестко, чем когда его проанализировали в спокойной обстановке. Нет, там одиннадцатиметрового все-таки не было — обычная борьба за мяч, контакт незначительный. Но даже если бы был шестой и он был назначен по делу, кто хоть слово бы сказал?.. Двумя руками обхватывать соперника и, как в регби или дзюдо, валить их в штрафной площади — судье глупо предъявлять какие-то претензии. Все пенальти назначены абсолютно по делу.
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