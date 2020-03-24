+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Известный итальянский спортсмен сменил профессию из-за коронавируса

Игрок регбийной сборной Италии Максим Мбанда теперь работает водителем машины скорой помощи, пытаясь помочь стране в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает издание Daily Mail, после отмены матчей регби по всему миру Мбанда понял, что может быть чем-то полезен обществу.

"Когда все матчи регби были отменены, я пытался найти способ помочь в этой тяжелой ситуации. Я начал водить машину скорой помощи восемь дней назад и все эти дни работал по 12-13 часов без выходных. Когда я увидел то, что происходит в инфекционных палатах, я понял, что не могу быть уставшим", – сказал Мбанда.

Он перевозит зараженных коронавирусом пациентов из одних больниц в другие, помогает их переносить, если заболевшие не могут передвигаться самостоятельно.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Поддержим нашу медицину!!!
Михаил Пастухов
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Владимир Подгол
Ці выцягнуць 31 карту пасьля зніжкі на нафту?
Павел Знавец
Коронавирус. Чем рискует А. Лукашенко?
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru