Известный итальянский спортсмен сменил профессию из-за коронавируса

Как сообщает издание Daily Mail, после отмены матчей регби по всему миру Мбанда понял, что может быть чем-то полезен обществу.





"Когда все матчи регби были отменены, я пытался найти способ помочь в этой тяжелой ситуации. Я начал водить машину скорой помощи восемь дней назад и все эти дни работал по 12-13 часов без выходных. Когда я увидел то, что происходит в инфекционных палатах, я понял, что не могу быть уставшим", – сказал Мбанда.





Он перевозит зараженных коронавирусом пациентов из одних больниц в другие, помогает их переносить, если заболевшие не могут передвигаться самостоятельно.